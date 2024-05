Bislimi takohet me Ministrin e Punëve të Jashtme të Hungarisë: Flasin për integrimin evropian të Kosovës

Zëvendëskryeministri e ka falendëruar ministrin hungarez për mikpritjen. Ky takim i Bislimit më kryediplomatin hungarez vjen në prag të takimit të 16 majit, ku Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës do të mblidhet e në të cilën mbledhje pritet që të vendoset edhe pika e anëtarësimit të Kosovës, gjë për të cilën shtetet kryesore e kanë vendosur si kusht progresin për themelimin e Asociacionit.

“Gjatë vizitës time në Budapest, takova Ministrin e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë të Hungarisë, Péter Szijjártó. Rritja e bashkëpunimit tonë, forcimi i lidhjeve dhe avancimi i procesit tonë të integrimit evropian ishin ndër temat kryesore të diskutimit. Faleminderit për mikpritjen e ngrohtë! “, ka shkruar Bislimi.

Postimi i plotë:

During my visit in Budapest, I met w/ Minister of Foreign Affairs & Trade of Hungary, Péter Szijjártó. Enhancing our cooperation, bolstering ties & advancement of our European integration process were among key topics of discussion. Thank you for the warm hospitality! 🇽🇰🇭🇺 pic.twitter.com/vqKGKDL7ND

— Besnik Bislimi (@BislimiBesnik) May 14, 2024