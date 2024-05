Bislimi takohet me Kryetarin e Komitetit për Punë të Jashtme të Hungarisë, flasin për objektivat e Kosovës për integrim Vizita zyrtare në Budapest e zëvendëskryeministrit të parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog të Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, nisi me një takim me Kryetarin e Komitetit për Punë të Jashtme të Hungarisë, Zsolt Nemeth. Në këtë takim të parë mes tyre, u biseduan një mori temash, në mesin e të cilave edhe kultivimi…