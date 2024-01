Bislimi takohet me Kamberin: Këtë vit ndamë 3 milionë për Luginën, 1 milionë më shumë se vitin e kaluar Zëvendëskryeministri Besnik Bislimi ka pritur në takim në zyrën e tij Shaip Kamberin, deputet në Parlamentin e Serbisë, me të cilin ka folur për pozitën e shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. Bislimi në këtë takim ka thënë se bashkëpunimi i vazhdueshëm është i rëndësishëm për adresimin e shtypjes e diskriminimit sistematik me të cilin…