Bislimi: Serbia e angazhuar praktikisht ta njohë Kosovën, Greqia ta shfrytëzojë këtë rast

Zëvendëskryeministri i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog, Besnik Bislimi përcolli së fundmi mesazhin se Greqia duhet të vazhdojë në hapin vendimtar të njohjes së Kosovës.

“Ne do të donim të forconim miqësinë tonë me Athinën dhe kemi treguar durim duke kontribuar në këtë marrëdhënie edhe kur njohja nuk ishte në tryezë. Tani që Serbia është angazhuar praktikisht për të njohur Kosovën dhe ngadalë po kupton se është më e mira edhe për të, Athina duhet të përfitojë nga ky momentum për të ndërmarrë hapin vendimtar dhe për të forcuar përpjekjet tona të përbashkëta për stabilizimin e Ballkanit Perëndimor.”, u shpreh Bislimi gjatë intervistës për gazetën greke “Kathimerini”.



Zëvendëskryeministri i Kosovës siç u bë e ditur në komunikatë, iu përgjigj edhe shqetësimeve të shprehura lidhur me “efektet që mund të ketë njohja e Kosovës nga Greqia në lidhje me çështjen e Qipros”. Rasti i Kosovës nuk ka të bëjë absolutisht me Qipron, theksoi ai.

“Është në interesin e Qipros që të bëjë sa më shumë që të jetë e mundur për të shmangur këto paralele”, u shpreh ai.

Lidhur me kursin evropian të Kosovës, pas aplikimit të fundit për anëtarësim në Bashkimin Evropian, Bislimi tha se ajo që pret është që asnjë vend të mos e bllokojë anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, gjë që edhe vetë Serbia tashmë ka rënë dakord.

Lidhur me pesë vendet anëtare të BE-së që nuk e kanë njohur Kosovën, Bislimi pret që ato ta “të rishikojnë pozicionin e tyre”.



Në fund të fundit, siç tha ai në mënyrë karakteristike në terminologjinë e Bashkimit Evropian, tashmë ekziston termi i 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor (WB6), i cili tha qartë se e konsideron Kosovën anëtare të ardhshme. Megjithatë, që kjo të ndodhë, duhet të vazhdojë më tej plani franko-gjerman, i rënë dakord në parim nga Beogradi dhe Prishtina të hënën e kaluar për të normalizuar plotësisht marrëdhëniet e tyre, me raundin tjetër të bisedimeve të planifikuar tashmë për në mars.

“Tashmë ka një kornizë të përshtatshme të rënë dakord të hënën e kaluar në Bruksel dhe ne do të kërkojmë të punojmë mbi të. Kosova nuk do t’i shmangë përgjegjësitë e saj dhe do të sigurojë që të gjitha pakicat në Kosovë të jenë të sigurta”, shtoi Bislimi.