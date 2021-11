Bislimi raporton për Marrëveshjet Financiare të IPA-s

Komisioni për Integrime Evropiane sot do të mbajë mbledhje, ku pritet raportim nga ana e zv. kryeministrit, Besnik Bislimi, në kuadër të këtij komisioni për Marrëveshjet Financiare me IPA-n.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga data 12.11.2021 dhe 15.11.2021;

3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-068 për ratifikimin e “ Amendamentit nr.1 të Marrëveshjes Financiare për IPA 2016, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian” – i ftuar për të prezantuar këtë Marrëveshje z. Besnik Bislimi – Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog;

4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-018 për tregtinë me produkte të naftës dhe karburante të ripërtërishme, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

5. Të ndryshme.

KOHA: 11:00.