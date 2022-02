Bislimi publikon dokumente: Serbia po lobon fuqishëm kundër Kosovës në SHBA

Ai ka thënë se beteja me Serbinë fitohet vetëm në “Capitol Hill” përmes ligës qytetarë shqiptaro-amerikane, shkruan lajmi.net.

Bislimi në postimin e tij në Facebook ka thënë se ambasadori serb në SHBA, Marko Gjuriq ka publikuar një letër të 16 anëtarëve të kongresit të SHBA-ve, dërguar presidentit Biden në përkrahje të Serbisë.

“Por, ky është lobimi serb. Ky është rezultat direkt i angazhimit të Beogradit zyrtar që derdhë miliona dollarë në Washington për të përvetësuar sa më shumë përkrahje aty ku fitohet ose humbet beteja historike politike e Serbisë ndaj Kosovës – në Capitol Hill. Serbët e kanë kuptuar fare mirë se ata humbën krejt betejat në Ballkan kur shqiptarët fituan përkrahjen më të madhe në Capitol Hill. Realisht, edhe vet kasapi i Ballkanit, Milosheviq, në paraqitjen e tij në Hagë, e kishte pranuar me gojë të vetë se ai ishte aty në burg dhe se Kosova kishte fituar kundër Serbisë pikërisht për shkak të angazhimit të lobit shqiptaro-amerikan, “përkatësisht Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane të udhëhequr nga Kongresisti i mirënjohur Joseph DioGuardi, që suksesshëm arriti ta bind Kongresin e SHBA-ve dhe opinionin e gjerë publik për të përkrahur shqiptarët etnik të Kosovës, duke satanizuar serbët.” Ky është citat fjalë për fjalë nga vet kasapi i Ballkanit para gjyqit të Hagës në vitin 2002.”, shkruan Bislimi.

SERBIA PO LOBON HATASHËM NË DC, NE PO MERREMI ME NJËRI- TJETRIN: BETEJA E FUNDIT ME SERBINË FITOHET VETËM NË CAPITOL HILL PËRMES LIGËS QYTETARE SHQIPTARO-AMERIKANE

Me krekosje prej një neonacionalisti antishqiptar, Ambasadori serb në DC, Marko Gjuriq, paska bërë publike një letër të 16 Anëtarëve të Kongresit të SHBA-ve dërguar Presidentit Biden në përkrahje të Serbisë. Letra me mbi njëmijë fjalë në dy faqe lartëson Serbinë po aq sa që të shkon mendja mos po flitet për ndonjë ‘Serbi’ tjetër e jo këtë që ka shkaktu luftrat më të përgjakshme në historinë moderne të Evropës, gjenocidin, dhe spastrimin etnik më makabër pas Holokaustit në Evropë.

Tani, Beogradi nuk do të përsërisë gabimet e së kaluarës. Serbët tash po lobojnë hatashëm në DC, gjerësa ne po merremi me njëri tjetrin, me politikat e brendshme, dhe kështu po shpërfaqim mediokritet të paparë politik në një kohë kaq kruciale për Kosovën! Kjo është e pafalshme!

Neve sot më shumë se kurrë na duhet të përbashkohemi rredh idealit të shenjtë të mëvetësisë së Republikës dhe miqësisë permanente me SHBA-të duke mos kursyer asgjë, e duke lënë anash cdo ndasi apo inati politik, partiak, e personal, vetëm e vetëm që ta fitojmë edhe betejën e fundit me Serbinë. Kjo betejë fitohet vetëm në Capitol Hill dhe vetëm përmes Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane, organizatës së vetme të regjistruar si lobiste që nga viti 1989 në krye me Joe DioGuardin dhe Shirley Cloyes DioGuardin.

Është pikërisht DioGuardi që filloi të rrënoi propagandën anti-shqiptare serbe në Washington me rezolutën e parë të paraqitur ndonjëherë në Kongresin e SHBA-ve të qershorit 1986, dhe mandej Liga Qytetare që falë kontributit e përkrahjes së mërgatës sonë në SHBA dhe vecanërisht anëtarëve themelues të saj dhe atyrë të Bordit të Drejtorëve, për mesë tri dekada nuk ndaloi së punuari për të mbajtë Kosovën dhe cështjen shqiptare në Ballkan në prioritetet e politikës së jashtme amerikane.

Është kjo punë marramendëse e Ligës Qytetare që ndryshoi kursin e historisë për kombin tone, duke fituar përkrahjen e Kongresit të SHBA-ve për të kërkesat e drejta të shqiptarëve të Kosovës për liri e pavarësi. Edhe sot, nuk kemi askënd tjetër që më mirë e më suksesshëm mund ta fitojë betejën e fundit ndaj Serbisë sesa Ligën Qytetare.

Libri im më i ri “Përpjekja për Lirinë Shqiptare dhe Fundi i Jugosllavisë: Kongresisti Joseph J. DioGuardi dhe Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane 1985-1993” dokumenton me fakte historike nga arkiva kongresionale këtë punë. Edhe sot, kur ne kemi në anën tone liderët e Kongresit të SHBA-ve si Senatorin Bob Menendez, Kryetar i Komitetit për Punë të Jashtme të Senatit të SHBA-ve, e Senatorin Chuck Schumer, lider i democratëve në Senat, të cilët thuajse në baza ditore punojnë me Presidentin Biden, një mik i mocëm yni, i cili u mishërua me kauzën tonë falë punës së Ligës dhe personalisht DioGuardit e znj. Cloyes, ne mundemi ta fitojmë këtë betejë, por na duhet përkrahje.

Qeveria jonë dhe krejt klasa jonë politike sot më shumë se kurrë duhet të dalin nga midiokriteti i politikbërjes së mahallave e bajraqeve, dhe të tregojnë lidership kombëtar duke punuar bashkë e përkrahur pa asnjë rezervë shpëtimtarin e sprovuar suksesshëm të kauzës sonë në SHBA, Ligën Qytetare Shqiptaro-Amerikane.

Edhe sot është vonë, por nesër do jetë më keq! Për këtë, unë kam paralajmëruar në vazhdimësi me vite tanimë! Sidoqoftë, deri në frymën e fundit, ne s’do ndalemi së punuari ashtu sic kemi punuar deri tash – me vetmohim, sakrificë, e falë bujarisë së njerëzve të vullnetit të mirë në mërgatën tone në SHBA e gjetiu.

P.S. Këtu është letra origjinale e 16 kongresistëve amerikanë për Presidentin Biden në favor të Serbisë!