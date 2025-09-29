Bislimi priti në takim ambasadorin e ri të Sllovenisë, e njoftoi se Kosova ka objektiv kryesor marrjen e statusit të vendit kandidat

Lajme

29/09/2025 12:39

Zëvendëskryeministri i parë në detyrë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog i Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, ka pritur në takim ambasadorin e ri të Republikës së Sllovenisë në Kosovë, Borut Blaj.

ZKM përmes një komunikate për media, ka njoftuar se Bislimi e ka uruar fillimisht ambasadorin për pozitën e re, duke shprehur bindjen se bashkëpunimi do të vazhdojë me të njëjtin sukses siç edhe me paraardhësen e ambasadorit, znj. Minca Benedejqiq.
“Në vijim diskutuan rreth procesit të integrimit evropian të Kosovës. Zëvendëskryeministri e falënderoi shtetin e Sllovenisë për partneritetin dhe përkrahjen e vazhdueshme ndaj Kosovës në këtë rrugëtim, gjersa shprehu se vendi ynë vazhdon të ketë objektiv kryesor dhe të synojë marrjen e statusit të vendit kandidat. Zëvendëskryeministri e informoi ambasadorin Blaj edhe mbi procesin e dialogut dhe takimin e fundit të nivelit të kryenegociatorëve të zhvilluar në Bruksel më herët gjatë muajit, ku përsëri u pa qartazi destruktiviteti i Serbisë në proces, tërheqja e saj nga Marrëveshja Bazike dhe Aneksi i Ohrit dhe bllokimi i formimit të Komisionit të Përbashkët për personat e zhdukur me dhunë”, thuhet në komunikatë. /Lajmi.net/ 

