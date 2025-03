Bislimi: Po rrezikohet përfaqësimi demokratik i shqiptarëve në Luginë Zëvendëskryeministri Besnik Bislimi sot u takua me kryetarin e ri të Këshillit Kombëtar Shqiptar, Enkel Rexhepi, me të cilin tha se biseduan mbi sfidat me të cilat përballen shqiptarët në Luginë të Preshevë. Në një postim në Facebook Bislimi ka shkruar se Rexhepi ndonëse është zgjedhur në mënyrë të rregullt si përfaqësues politik i shqiptarëve…