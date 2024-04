Bislimi për dinarin: Lajçaku ka nxjerr një propozim konstruktiv dhe që është në rrugën e duhur për zgjidhje

Kosova është pajtuar me propozimin e emisarit të Bashkimit Evropian, Miroslan Lajçak, sa i përket çështjes së dinarit, ndërsa Serbia ka kërkuar kohë shtesë, ka thënë pas takimit në Bruksel, kryenegociatori Besnik Bislimi.

Të enjten u takuan kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë për të diskutuar rreth dinarit. Kryenegociatori serb Petar Petkoviq ka thënë se s’ka pasur marrëveshje. Ishte takimi i katërt për një muaj rreth kësaj çështje.

Zëvendëskryeministri i Kosovës ka thënë se janë pajtuar me propozimin e Lajçakut, ndërsa Serbia nuk ishte e gatshme të bënte kompromis.

“Ky takim është caktuar me idenë që palët të reflektojnë, gjegjësisht pala serbe ka kërkuar më shumë kohë për arsye se nuk kanë pasur kompetenca në vendimmarrje. Javën e kaluar i është bërë e qartë palës serbe se takimi i radhës mund të mbahet vetëm nëse vijnë me ide për kompromis. Fatkeqësisht, edhe sot kemi pas dallime të mëdha. Përderisa pala kosovare ka diskutuar për opsionet me të cilat qytetarët serbë mund të marrin mbështetje financiare edhe më tej nga Serbia, pala serbe ka vepruar si avokate e Bankës së Postës serbe dhe gjithë kohës kanë diskutuar se si të rregullohet licencimi i kësaj banke, e cila nuk është as kompetencë e as interes e palëve të përfshira. Duke parë pamundësinë e arritjes së një kompromisi, Lajçaku ka nxjerr një propozim të konsoliduar, për të cilin ne besojmë se është propozim konstruktiv dhe në rrugën e duhur për të gjetur zgjidhje e cila më së shumti i shkon përshtati qytetarëve serbë në Kosovë, por në të njëjtën kohë respekton Rregulloren e BQK-së”, ka thënë Bislimi pas takimit.

Takimi i radhës do të mbahet në Bruksel pas dy javëve.