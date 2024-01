Bislimi për Dinarin: Kushtetuta thotë se ka vetëm një valutë në qarkullim

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi gjatë një konference për media me Ministrin për Çështje Europiane të Republikës Çeke, Martin Dvorak, ka folur edhe për largimin e Dinarit si valut1% në Kosovë.

Ai ka thënë se në Kushtetutën e Kosovës thuhet se ka vetëm një valutë në qarkullim dhe kjo duhet të zbatohet.

“Kur është fjala te neni 11 i Kushtetutës, që thotë ka vetëm një monedhë në qarkullim në Kosovë, të njëjtit miq na thonë ‘po këtë mos e zbatoni’. Kushtetuta, ose është e shenjtë, dhe duhet të zbatohet, ose pastaj bëjmë cherry picking [përzgjedhjen më të favorshme]. Nëse duhet të bëjmë cherry picking, po e bëjmë ne. Nëse duhet të zbatohet, atëherë insistoni që të zbatohet në të gjitha rastet”, ka thënë Bislimi.

Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, ka thënë sot në një konferencë për media se Kosova duhet të ofrojë më shumë kohë dhe të konsultojë komunitetet që preken nga vendimi që nga 1 shkurti përjashtohen pagesat me dinarë në Kosovë.

“Ne i bëjmë thirrje Qeverisë së Kosovës që ta rishikojë këtë vendim, të konsultohet me komunitetet e prekura, t’i përgjigjet shqetësimeve të shprehura nga bashkësia ndërkombëtare dhe të ofrojë kohë të mjaftueshme që vendimet e saj të zbatohen në mënyrë që të zbusë ndikimin që ato vendime do të kenë në qytetarë”. Ne jemi të shqetësuar se rregullorja e miratuar më 27 dhjetor do të ndikojë negativisht në komunitetin etnik serb në Kosovë”, ka thënë zëdhënësi për Pavlovic Today.

Në Kosovë, në vendbanimet me shumicë serbe, qytetarët serb paguajnë dhe marrin pagat me Dinarë në të gjitha institucionet serbe.

Me dinarë paguhen edhe pensionet, sipas sistemit serb, si dhe shtesat për fëmijë dhe ndihmat sociale.

Në objektet tregtare, në zonat ku banojnë serbët në Kosovë, përveç euros, përdoret edhe dinari. /Lajmi.net/