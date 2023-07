Bislimi pas takimit në Bruksel: Plani i BE-së për zbatimin e marrëveshjes është selektiv Kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbinë, Besnik Bislimi, ka thënë të mërkurën në Bruksel se pala kosovare është e brengosur me planin e sekuencimit të zbatimit të Marrëveshjes Bazike. Pas takimit që ka zhvilluar me ndërmjetësuesin e BE-së për dialog, Bislimi ka thënë se draftet e Lajçakut në mënyrë të njëanshme u kushtojnë më…