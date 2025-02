Bislimi nga Polonia: Faqja e KQZ-së u sulmua, ishte kërcënim serioz i sigurisë

Bislimi tha se ueb-faqja e KQZ-së kishte pësuar sulm.

Ai madje këtë rast e trajtoi si një kërcënim të sigurisë evropiane.

Numri dy i qeverisë në detyrë, ka udhëtuar drejt Polonisë ku do të marrë pjesë në një takim joformal të Këshillit për Çështjet të Përgjithshëm të Bashkimit Evropian.

“Jam shumë i lumtur që jam në Poloni sot për të diskutuar sot me kolegët nga ministritë evropiane për një formë shumë të veçantë të kërcënimeve të sigurisë për kontinentin në një moment shumë të rëndësishëm. Ne kemi pasur zgjedhje javën e fundit dhe kemi përjetuar këtë formë speciale të kërcënimit të sigurisë lidhur me sulmet që i kanë ndodhur faqes së KQZ-së”, tha ai në fjalimin hyrës në këtë ngjarje.

Ndryshe më 9 shkurt, qytetarët e Kosovës dolën për të votuar në gjithë vendin. Por në mbrëmje kur nisi numërimi i votave filloi edhe problemi i ueb-faqes.

Në një rast kjo ueb-faqe publikoi të dhëna të pasakta ku nxori Vetëvendosjen me mbi 55% ndërsa partitë e tjera me përqindje tejet të ulëta.

E më pas problemet vazhduan tërë kohën kur faqja bie totalisht nga sistemi, kthehet e sërish bie.

Probleme të tilla pati vazhdimisht, e ngjashëm ka edhe tani kur numërimi i votave thjesht ka ngecur në 99%./Lajmi.net/

Doorstep interview before the informal #GAC meeting in Warsaw where we discussed hybrid threats to 🇪🇺 enlargement, organized by @POLAND25EU. pic.twitter.com/N23ZAU2t7t

— Besnik Bislimi (@BislimiBesnik) February 18, 2025