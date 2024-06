Bislimi: Në Evropë nuk dolën të rinjtë, por gjyshërit dhe u kënaqën s’e kanë dëmtu fare tregun e punës

Zëvendëskryeministri i vendit, Besnik Bislimi ka raportuar sot para deputetëve në kuadër të Komisionit për Integrime Evropiane.

Me këtë rast ai tha se situata aktuale e emigracionit nuk përfshin të rinjtë, por të moshuarit.

Madje ai tha se në zonën Schengen po dalin gjyshërit dhe se të rinjtë po qëndrojnë në vend dhe po kontribuojnë për zhvillimin e tij.

“Nuk kanë dal as rinia, as të vjetrit kanë dal gjyshet, kanë shku me i këqyr nipat, u kënaqën po ato s’kanë qenë pjesë e fuqisë punëtore as se kanë dëmtuar tregun e punës as nuk kanë me e dëmtu. E kanë rrit mirëqenien edhe të gjyshërve tanë edhe të familjeve që i kanë prit atje diçka që s’ka mujt me ndodh përpara duhet më iu gëzu kësaj dhe mendoj që është mirë”, tha Bislimi.

“Unë po them punësimi është rritur, nuk po flas për fuqinë punëtore. Nëse punësimi ka qenë 355 mijë dhe sot është 420 mijë, jemi të fole për 65 mijë vende shtesë. Mundeni me thënë 20 mijë punëtore më pak, kanë ik etj.. megjithatë, janë 65 mijë veta më shumë që sot kanë kontrata pune, dhe në fund të muajit marrin pagë edhe e shpenzojnë atë pagë. Kjo nuk mund të ndryshohet”, tha Bislimi, teksa insiston se kohëve të fundit është rritur numri i të punësuarve.

Ai madje ka pyetur në Kuvend që deputetët të gjejnë një periudhë tjetër në të cilën janë punësuar 65 mijë punëtorë për tri vite.

“Shifrat për emigrimin do të dalin, krejt ajo panika që është përhap ka dështu, nuk kanë dal as rinia, as të vjetërit. Kanë dal gjyshet, kanë shku me i këqyrë nipat, u kënaqën. Por, ato s’kanë qenë pjesë e fuqisë punëtore”, deklaroi Bislimi./Lajmi.net/