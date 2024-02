Bislimi na tha që 20 mijë fatura janë shpërndarë në Veri – Na rrejti?: Në mars pritet të bëhet një gjë e tillë Nëpër terren në pjesën veriore të Kosovës, të enjten do të dalin zyrtarët e Elektroserver-it. Ata do të identifikojnë një nga një shtëpitë dhe bizneset në mënyrë që nga marsi të filloj faturimi i të gjithë qytetarëve për energjinë elektrike të shpenzuar. Televizioni ka kuptuar që punonjësit e Elektroserver-it do të asistohen edhe nga Policia…