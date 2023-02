Bislimi me përfaqësues të OEMVP-së, diskutojnë për zhvillimin e projekteve të përbashkëta Zëvendëskryeministri i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog i Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, u takua të hënën me përfaqësues të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP). Në takim u bisedua mbi mundësitë e koordinimit dhe shtyrjes përpara të projekteve me benefite të përbashkëta. Ata thanë se e shohin Procesin e Berlinit si mekanizëm…