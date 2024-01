Bislimi: Lajçakut ja kemi dorëzuar një dokument me pesë faqe për të hequr masat nga BE Zëvëndëskryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi sot në një konferencë për media ka folur për masat e BE-së kundër Kosovës. Ai ka treguar se mbrëmë i kanë dorëzuar Lajçakut një dokument me pesë faqe ku kanë treguar pse duhet të hiqen masat. Bislimi tha se shefi i BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell,…