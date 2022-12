Bislimi: Kosova do të dorëzojë ofertën për anëtarësim në BE në ditët në vijim Kosova planifikon të paraqesë zyrtarisht një aplikim për t’u bashkuar me BE gjatë ditëve në vijim – një përpjekje për t’u treguar kryeqyteteve evropiane se është serioze për reformat dhe për t’iu afruar bllokut. “Ne jemi të gatshëm ta vendosim Kosovën në trajektoren e re”, tha në një intervistë për Politico, Besnik Bislimi, zëvendëskryeministri i…