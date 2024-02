Bislimi konsideron se Serbia e ka dërguar kamionin me dinar një ditë para mbledhjes së Këshillit të Sigurimit

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi ka reaguar në një postim në Facebook pasi është ndaluar një kamion me dinar në Jarinjë.

Ai thotë se Banka e Serbisë ka dërguar një kamion me para nё pёrcjellje tё individёve qё prezantohen me kredenciale tё njё kompanie inekzistente një ditë para mbledhjes sё thirrur tё Kёshillit tё Sigurimit.

“Sot Banka ekuivalente e Serbisё (njё ditё para mbledhjes sё thirrur tё Kёshillit tё Sigurimit), ka dёrguar njё kamion me para (plot 117.000.000 dinarё) nё kufi, nё pёrcjellje tё individёve qё prezantohen me kredenciale tё njё kompanie inekzistente, me pretendimin qё paratё duan t’i dёrgojnё tek njё entitet po ashtu inekzistent nё Kosovё dhe pёr interes tё pёrfituesve, emrat e tё cilёve as i dijnё e as nuk i kanё”, ka shkruar Bislimi.

Ndërkaq, zëdhënësi i Doganës së Kosovës, Adriatik Stavileci, tha se kërkesës së kompanisë serbe që pyeti nëse mund të fusin dinarët në Kosovë i janë përgjigjur me vendimin e BQK-së.

Postimi i plotë: