Bislimi kërkon fonde nga BE për Ballkanin Perëndimor

Përmes një postimi në ‘X’ ai ka thënë se vendimi i sotëm i Këshillit të BE-së, tregon për rëndësinë e unitetit, shkruan lajmi.net.

Ai tha se të njëjtat parime morale duhet të jenë forcë shtytëse për Ballkanin Perëndimor.

“Në këtë kuptim, sigurimi i financave për Planin e Rritjes për Ballkanin Perëndimor është një hap i madh drejt integrimit në Bashkimin Evropian”, shtoi ai.

Njoftimi i plotë:

Vendimi i sotëm i Këshillit të BE-së tregon për rëndësinë e unitetit dhe bashkësisë. Të njëjtat parime morale që duhet të jenë si forcë shtytëse edhe për Ballkanin Perëndimor. Në këtë kuptim, sigurimi i financave për Planin e Rritjes për Ballkanin Perëndimor është një hap i madh drejt integrimit në Bashkimin Evropian. /Lajmi.net/

Today’s #EUCO decision indicates the importance of unity & togetherness. Same moral principles that should be a driving force also for the WB. In this sense, providing of finances for the #WesternBalkans Growth Plan, is a major step towards 🇪🇺 integration.

— Besnik Bislimi (@BislimiBesnik) February 1, 2024