Bislimi ia “qëndisë” një letër me 10 pika Lajçakut: I tregon se çka do të bëjë Qeveria për komunat me shumicë serbe

Aty Bislimi ka treguar rreth përpjekjeve të Kosovës për të plotësuar kërkesat e BE-së në lidhje me heqjen e masave që Bashkimi Evropian i ka vendosur ndaj Kosovës vitin e kaluar, duke e fajësuar si shkaktare të gjendjes së tensionuar në veri që mbizotëroi atje gjatë verës së kaluar.

Ai ka theksuar se më pas këto masa nxitën Serbinë për rrëmbimin e policëve të Kosovës, si dhe sulmin sponsorisimin e sulmit terrorist të 24 shtatorit.

“Po ju shkruaj për të renditur përpjekjet që ka bërë Kosova drejt kërkesave për heqjen e masave, dhe ju lus juve dhe HRVP( Borell), që të bëni një kërkesë urgjente dhe formale për këtë. Masat kundër Kosovës u miratuan nga EEAS dhe DGNEAR kur tregimi i përhapur fajësoi Kosovën për përshkallëzimin në katër komunat veriore në qershor 2023. Këto masa qartazi e nxitën Serbinë drejt radikalizimit pasi rrëmbyen tre policë nga brenda territorit të Kosovës së shpejti ndryshojnë. Disa muaj më vonë, Serbia sponsorizoi aktin e agresionit dhe sulmit terrorist në Banjska me synimin e qartë për një destabilizim më të gjerë”, ka thënë Bislimi në letër.

Më pas ai ka treguar për elementet të cilat i ka zbatuar Kosova, duke përfshirë edhe Marrëveshjen e Bratislavës.

“Në ndërkohë, Kosova ka zbatuar të gjitha elementet e përfshira në Aranzhmanet e Bratislavës, të rënë dakord më 10 korrik 2023. Tani kemi arritur në një situatë joracionale ku Kosova po mbron sundimin e ligjit ndërsa është nën masa, ndërsa Serbia vazhdon të ushqejë radikalizmin pa pasoja. Është e vetëkuptueshme se ky veçim i padrejtë i Kosovës dëmton edhe procesin e normalizimit me Serbinë që po përballet me dekurajim për të zyrtarizuar dhe zbatuar marrëveshjen ashtu siç është negociuar”, thuhet në letër.

Pastaj Bislimi ka treguar sesi ndikojnë këto masa në progresin dhe reformat e Kosovës për anëtarësim në BE. Ai ka kërkuar heqje të menjëhershme të këtyre masave.

“Masat ndikojnë negativisht në progresin dhe reformat tona në BE. Më lejoni t’ju kujtoj se Kosova është një lider rajonal në dëshirën e saj për t’iu bashkuar Bu-së me mbështetjen më të lartë të qytetarëve dhe të gjithë spektrit politik. Bllokimi në ekzekutimin e projekteve IPA dëmton përpjekjet tona për rritje të përshpejtuar, konvergjencë të BE-së dhe reforma strategjike thelbësore. Një heqje e menjëhershme e këtyre masave negative jo vetëm që do të na ndihmonte të mobilizonim përpjekjet për përparimin e përshpejtuar të reformave, por në të njëjtën kohë do të krijonte një mjedis të favorshëm për forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe integrimin më të shpejtë të ËB6”, ka thënë Bislimi.

“Një nga prioritetet kryesore të Programit të Qeverisë 2021-2024 është integrimi i të gjitha komuniteteve në shoqërinë kosovare, qëllimi i të cilit është të mbështesë integrimin e komunitetit serb të Kosovës dhe komuniteteve tjera përmes masave që stimulojnë pjesëmarrjen e tyre në sektorin institucional, ekonomik. dhe jeta shoqërore. Ky prioritet është në përputhje me vlerat dhe “themelet e BE-së së pari”, që i jep përparësi institucioneve të qëndrueshme që garantojnë demokracinë, sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut dhe respektimin dhe mbrojtjen e pakicave, si dhe një ekonomi tregu funksionale në përputhje me standardet e BE-së”, ka deklaruar ai.

Bislimi më pas ka përmendur edhe pikat çfarë po bënë Kosova për komunat me shumicë serbe.

Ka përmendur krijimin e mekanizmit për verifikimin e diplomave të lëshuara nga shkollat e mesme të sistemit serb në Kosovë.

Më pas edhe thotë se Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit Mitrovica është shndërruar në Kolegj Publik të Arismit të Lartë.

Po ashtu, Bislimi përmendi subvencionet shtesë për katër komunat në veri të Kosovës.

Po ashtu, ka thënë se është bërë riparimi i dëmeve të shkaktuara në Manastirin e Banjskës pas sulmit terrorist të 24 shtatorit.

Si pikë të pestë Bislimi përmendi miratimin e Strategjisë për Mbrojtjen e të Drejtave të interesave të komuniteteve në Administratën Publike.

Ai shtoi edhe çështjen e dialogut të rregullt me komunitetin serb.

Si pikë të shtatë përmendet shpalljen e konkursit për drejtorin për Çështje të Komuniteteve.

Në pikën 8 përmendetb rritja e buxhetit të garantëve për OJQ që punojnë për sigurimin e zbatimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve.

Pika 9 është rritja e shpejtë e kërkesave të serbëve për pasaportën e Kosovës.

Ndërkaq në fund fund përmendet Fondi i Integrimit i Kosovës.

In a letter to EUSR Lajcak, I listed efforts that 🇽🇰 made towards requirements for measures to be lifted. An immediate removal would help us mobilize efforts for accelerated reform progress, create the environment for strengthened regional cooperation & faster integration of WB6. pic.twitter.com/k0KWm4wyEn

— Besnik Bislimi (@BislimiBesnik) February 5, 2024