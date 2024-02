Bislimi i reagon Lajçakut: Nuk po tregohesh i drejtë dhe neutral ndaj palëve

Bislimi ka kritikuar Lajçak se po bën padrejtësi ndaj Kosovës, duke marrë parasysh se disa orë para raportimit të PSC-së (Komiteti i Politikës dhe Sigurisë) është takuar me NCEU-në (Konventa Nacionale në Bashkimin Evropian), shkruan lajmi.net.

”Ndërmjetësi i BE-së, Lajçak ka postuar nga takimi i mbajtur me NCEU, disa orë para raportimit në PSC për dialogun e normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por ka vendosur të mos përmend se bëhet fjalë për NCEU në Serbi”, ka thënë Bislimi.

Ai shtoi se ndonëse pjesëmarrëse ishte NCEU Serbia, të pranishëm ishin OJQ-të serbe nga Kosova.

”Megjithatë, delegacioni përbëhet kryesisht nga OJQ-të serbe nga Kosova, të cilat në mënyrë aktive dhe të hapur avokojnë kundër integrimit të qytetarëve serbë në jetën ekonomike dhe sociale të Kosovës”, ka shkruar më tutje ai.

Bislimi kërkon nga Lajçak sqarim rreth këtij veprimi, duke thënë se nuk po tregohet aspak o drejtë dhe neutral ndaj palëve në procesin e normailizimit.

” Z. Lajcak duhet të na shpjegojë nëse në narrativën e tij, OJQ-të serbe nga Kosova janë pjesë e NCEU Serbia dhe nëse NCEU Serbia bien nën ombrellën e tij. Një tjetër demonstrim i fortë i qasjes “të drejtë” dhe “neutral” të zotit Lajçak ndaj palëve në procesin e normalizimit”, përfundoi ai. /Lajmi.net/

1/3 EUSR Lajcak posted from a meeting held with NCEU, hours before reporting to PSC on the normalization dialogue between Kosova and Serbia, but decided not to mention that it is about NCEU in Serbia.https://t.co/PArrbcpyQ7

— Besnik Bislimi (@BislimiBesnik) February 14, 2024