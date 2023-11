Bislimi e Lajçak patën takim të gjatë: Nga Qeveria japin detaje për këtë takim Pas njoftimit që bëri emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak, për takimin me zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi, edhe zyra e këtij të fundit ka dalë me një komunikatë për media. ZVKM thotë se dyshja pati një darkë pune. “Në këtë takim u diskutua në lidhje me të gjitha aspektet e ndërlidhura…