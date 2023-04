Bislimi dhe Petkoviq në Bruksel, Lajçak deklarohet pak para takimit të përbashkët

Ndërsa përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak ka njoftuar se tashmë ka takuar në takime të ndara, Bislimin si dhe përfaqësuesin e palës serbe, Petar Petkoviq.

Ai gjithashtu tha se është duke pritur një takim në kuadër të dialogut, në nivel të negociatorëve për të diskutuar për marrëveshjen drejt normalizimit.

“Sot jam duke pritur një takim dialogu në nivel të kryenegociatorëve në Bruksel për të diskutuar zbatimin e Marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit si dhe çështjet aktuale urgjente”,tha Lajçak.

Në takim pritet të diskutohet zbatimi i neneve të marrëveshjes bazë si dhe formimi i komisionit të përbashkët mbikëqyrës për implementimin e ujdisë.

Gjatë së hënës, zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Peter Stano deklaroi se presin nga Kosova dhe Serbia që të të kontribuojnë në krijimin dhe ruajtjen e atmosferës së normalizimit, pajtimit dhe zbatimit të shpejtë të angazhimeve që janë marrë në fund të shkurtit në Bruksel dhe më pas në mes të marsit në Ohër.

“Takimi i kryenegociatorëve është i rëndësishëm sepse ata do të diskutojnë. Ata do të takohen në fakt për herë të parë zyrtarisht pas marrëveshjes së Ohrit dhe do të punohet dhe diskutohen hapat e nevojshëm për zbatimin e zotimeve që dalin nga marrëveshja dhe aneksi i saj”, tha Stano.

Stano përsëriti se të dy palët kanë rënë dakord për marrëveshjen dhe aneksin dhe diskutimet për mungesën e nënshkrimit janë të kota.

“Ajo që është e rëndësishme është se të dyja palët ranë dakord për këtë tekst, është një deklaratë politike. Ky është zotim i qartë që është pranuar nga të dyja palët përmes deklaratës së përfaqësuesit të lartë, deklaratë e cila është publikuar gjatë natës pas përfundimit të bisedimeve të Ohrit. Pra, ka një angazhim të qartë, pranim të qartë nga të dyja palët se ata pranojnë marrëveshjen dhe aneksin, dhe ata marrin një angazhim politik për të filluar zbatimin e saj. Pra, çdo diskutim për nënshkrimin ose jo është krejtësisht i kotë, sepse ajo që duhet tani është përmbushja e zotimit, dhe zotimi ishte shumë i qartë, zotim për zbatim”, ka thënë Stano.

Ndryshe, më 18 mars 2023, Kosova dhe Serbia janë takuar në Ohër, ku janë pajtuar për zbatimin e ankesit të marrëveshjes sipas planit evropian. Por, kjo marrëveshje përveç dakordimit nuk është nënshkruar pas refuzimit të presidentit serb, Aleksandar Vuçiq./Lajmi.net/

Today, I’m hosting a Dialogue meeting on the level of the Chief negotiators in Brussels to discuss the implementation of the Agreement on the Path to Normalisation and urgent current issues. pic.twitter.com/U9aflJ1PCm

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) April 4, 2023