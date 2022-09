Bislimi dhe Nagavci vizitojnë nesër Luginën e Preshevës Zëvendëskryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi bashkë me ministren e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci, do të vizitojnë nesër Luginën e Preshevës. Në njoftimin për media është theksuar se gjatë vizitës së tyre në Luginë, Bislimi dhe Nagavci do të takojnë edhe deputetin Shaip Kamberi. Agjenda e plotë: 10:30 – Takim me Këshillin Kombëtar…