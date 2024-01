Bislimi: 3 procese të rëndësishme kanë filluar nga sot

Zëvendëskryeministri Besnik Bislimi ka thënë se 1 janari i vitit 2024 ka shënuar fillimin e proceseve të rëndësishme për vendin duke përmendur liberalizimin e vizave, lëvizjen e lirë të qytetarëve me targa “RKS” në Serbi dhe fillimin e pagesës së energjisë elektrike në katër komunat veriore.

“Lëvizja e lirë pa viza filloi e qytetarët kanë nisur të përfitojnë nga kjo e drejtë e fituar me mund. Me rëndësi është të rikujtojmë se ajo duhet të shfrytëzohet pozitivisht, e jo të keqpërdoret. Ka rregulla brenda lirisë për të udhëtuar të cilat duhen respektuar e trajtuar me përgjegjësi, tha Bislimi

“Nga sot, qytetarët tanë do të mund të lëvizin tashmë të padiskriminuar nga autoritetet serbe, me targat tona zyrtare RKS dhe pa vendosur ngjitëset në simbolet shtetërore në targat e veturave. Ky ishte pozicioni ynë që nga fillimi e kjo u realizua pas 2 vitesh tensione të panevojshme.”

“Elektrosever ka filluar nominimin e energjisë që konsumohet në katër komunat në veri, që nënkupton se nga sot pushojnë edhe devijimet e KOSTT-it. Pas më shumë se 20 vitesh, edhe në veriun e vendit tonë, do paguhet rryma njëjtë si në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës.” tha tutje ai

Gjithashtu ai ka thënë se këto 3 procese që kanë filluar nga sot dhe procese tjera gjithmonë janë në shërbim të interesave të qytetarëve.

“3 procese kanë filluar nga sot, procese të tjera do t’i ndërmarrim e zhvillojmë përgjatë vitit, gjithmonë në shërbim të interesave të të gjithë qytetarëve tanë”, është shprehur Bislimi në postimin e tij.