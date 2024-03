Bislimi: 25 vjet më parë NATO ndali gjenocidin e Millosheviqit, sot Kosova kërkon të bëhet pjesë e kësaj organizate

Bislimi ka thënë se Kosova sot është vend demokratik dhe kërkon anëtarësimin në këtë organizatë.

“Sot ne shënojmë momentin kur NATO ndaloi shtypjen dhe gjenocidin e regjimit të Millosheviqit të Serbisë. 25 vjet më vonë, Republika e Kosovës është një vend demokratik, që kërkon anëtarësimin në organizatë, si realizim i aspiratës dhe orientimit tonë”, ka shkruar Bislimi.

Today we mark the moment when @NATO alliance stopped the repression and genocide of Serbia’s Milosevic regime. 25 years later, the Republic of Kosova is a democratic country, seeking membership in the organization, as a realization of our aspiration and orientation.

