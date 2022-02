Bisedimet fillojnë – lufta vazhdon: Gjithçka që duhet të dini për situatën Ukrainë – Rusi

Bisedimet po vazhdojnë: Një takim midis delegacioneve ukrainase dhe ruse në Bjellorusi ka filluar pak para orës 13:00 dhe po vazhdon ende. Delegacioni i Ukrainës përfshin disa zyrtare të rangut të lartë, por jo presidentin Volodymyr Zelensky. Ukraina kërkoi një armëpushim të menjëhershëm dhe tërheqje të trupave ruse “përpara takimit”, përcjell lajmi.net.

Ukraina mposht forcat ruse: Forcat ruse kanë “ngadalësuar ofenzivën e tyre”, por “ende po përpiqen”, të marrin tokë ukrainase rreth vendit, sipas ushtrisë ukrainase. Pjesa më e madhe e forcave tokësore janë ende më shumë se rreth 30 kilometra në veri të Kievit, tha të hënën ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar.

Rritet numri i civilëve të vrarë: Numri i fundit i vdekjes së civilëve në Ukrainë është 102, me 304 persona të plagosur, por shifra e vërtetë dyshohet të jetë dukshëm më e lartë”, tha Michele Bachelet e OKB-së të hënën. Numri i të vdekurve përfshin shtatë fëmijë. Ministria e brendshme e Ukrainës publikoi shifra më të larta të dielën, për 352 civilë të vrarë.

Bjellorusia mund t’i bashkohet pushtimit: Një zyrtar i qeverisë ukrainase i tha CNN se inteligjenca e vendit tregon “gatishmërinë e bjellorusisë për të marrë pjesë ndoshta drejtpërdrejt në pushtimin e Ukrainës”. Një burim i dytë pranë qeverisë ukrainase tha se administrata Biden ka përcjellë paralajmërime të ngjashme.

Ekonomia ruse e habitur: Presidenti rus Vladimir Putin do të mbajë të hënën një takim me këshilltarët e tij kryesorë ekonomikë mes pasojave masive nga sanksionet perëndimore, tha Kremlini. Bursa e Moskës nuk do të hapet të hënën, pasi monedha e vendit ra me shpejtësi.

Ukraina kërkon të anëtarësohet në BE: Zelensky i kërkoi Bashkimit Europian të hënën që “të pranojë urgjentisht Ukrainën”. “Qëllimi ynë është të jemi me të gjithë europianët dhe jemi të barabartë me ta. Jam i sigurt që e meritojmë. Jam i sigurt se është e mundur.

Kërcënimi bërthamor: Sekretarja e mediave e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki tha të dielën se vendimi i presidentit rus Vladimir Putin për të vënë në gatishmëri të lartë forcat e parandalimit të Rusisë, të cilët përfshijnë armët bërthamore, është pjesë e një modeli më të gjerë të përshkallëzimit të kërcënimeve të prodhuara nga Kremlini. /Lajmi.net/