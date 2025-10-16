Bisedë telefonike mes komandantit të KFOR-it dhe Bashkim Jasharit pasi FSK shkoi në veri gabimisht – zbulohet se çka u tha!
Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, është deklaruar pas rastit të sotëm, ku pjesëtarë të Forcës së Sigurisë e Kosovës u futën gabimisht në veri të vendit, pasi e kishin ngatërruar drejtimin e lëvizjes. Në përgjigjen e dhënë për Klankosova.tv, KFOR njoftoi se komandanti i tyre [Ozkan Ulutash] ka zhvilluar bisedë me Bashkim Jasharin, për…
Në përgjigjen e dhënë për Klankosova.tv, KFOR njoftoi se komandanti i tyre [Ozkan Ulutash] ka zhvilluar bisedë me Bashkim Jasharin, për lëvizjen e gabuar të njësisë së FSK-së.
Jashari ia ka përsëritur Ulutashit se devijimi ka qenë i përkohshëm si pasojë e ‘një gabimi’.
“Kjo pikë u theksua sërish gjatë një bisede telefonike sot mes Komandantit të KFOR-it dhe Komandantit të FSK-së. Komandanti i FSK-së konfirmoi se njësia e FSK-së kishte devijuar përkohësisht nga rruga e saj për shkak të një gabimi”.
“Ne e kemi pranuar deklaratën e bërë nga Policia e Kosovës dhe nga FSK-ja, se njësia përkatëse e FSK-së kishte dalë gabimisht për disa minuta nga itinerari i saj dhe ishte kthyer menjëherë në rrugën fillestare, në jug të Kosovës”.
Nga KFOR deklaruan po ashtu se e mirëpresin “respektimin e vazhdueshëm nga ana e FSK-së të marrëveshjes së gjatë për të mos dërguar personel të FSK-së në veri të Kosovës pa njoftimin dhe miratimin paraprak të Komandantit të KFOR-it.”
Në fund u tha se ky mision është i pozicionuar mirë në të gjithë territorin e Kosovës, përfshirë veriun e vendit dhe është i gatshëm të reagojë ndaj çdo zhvillimi të rëndësishëm në aspektin e sigurisë.