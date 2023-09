‘Bir ku**e’, ‘klloshar’, zëvendës-ministri i Kurtit kapet me një qytetar në ‘Facebook’ Zëvendësministri i MAPL-së, Arbër Vokrri është kapur me një qytetar në rrjetin social “Facebook”. Ai ka përdorur shprehje aspak të hijshme. Vokrri ka publikuar dy video të shkurta nga komuna e Leposaviqit, ku krekoset e e luan “trimin” duke thënë “Në Leposaviq, kuptohet – situata e qetë”. “Sapo e blejti baci Naz një pako cigare… me euro edhe pse…