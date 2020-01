Këngëtari Albatrit Muqiqi dhe bashkëshortja e tij Egzona sot festojnë ditëlindjen e parë të binjakëve, djalit dhe vajzës, shkruan lajmi.net.

Sot një vit çifti u gëzuan dyfish me ardhjen në jetë të Erias dhe Eraldit.

Ishte Egzona ajo e cila e ka kujtuar këtë datë të rëndësishme nëpërmjet publikimit të një fotografie në Instagram.

“Urime Ditelindjen dy zemrat e mija,Erald&Elia ❤️❤️Ju na mbushet me plot dashuri,ju na gezuat edhe dy here me shume🧿🙏❤️ “, ka shkruar ajo pranë postimit./Lajmi.net/