Binance Super Mine – Një ekosistem në zgjerim i shpërblimeve të minierimit
Që nga lansimi i saj, Binance Super Mine përmes fushatave dinamike dhe me plot shpërblime ka bashkuar minatorë nga e gjithë bota. Kjo nismë, e krijuar për t’u ofruar përfitime shtesë anëtarëve të komunitetit të minierimit, sjell mundësi të vazhdueshme që përdoruesit të rrisin fitimet e tyre ndërsa kontribuojnë me fuqinë e tyre të hashrate-it në Binance Pool.
Edhe nëse jeni i ri në Binance Pool apo minator me përvojë, Super Mine ka diçka për secilin.
Deri më sot janë zhvilluar me sukses gjashtë fushata Super Mine, duke përfshirë aktivitete globale dhe rajonale në Amerikën Latine. Çdo rund ka tërhequr një numër të madh pjesëmarrësish dhe ka shpërndarë shpërblime të konsiderueshme në formë të token vauçerëve.
Super Mine është një iniciativë e Binance Pool, e lansuar në prill të vitit 2025, me qëllim që të forcojë fuqinë tuaj të minierimit dhe të ofrojë shpërblime shtesë. Përmes fushatave ekskluzive, minatorët mund të fitojnë bonuse shtesë përveç fitimeve të zakonshme nga procesi i minierimit.
Çdo kampanjë Super Mine ka rregulla të qarta të pjesëmarrjes, kritere transparente për ndarjen e shpërblimeve dhe fonde tërheqëse, duke e bërë programin të qasshëm si për përdoruesit e rinj ashtu edhe për ata ekzistues. Minatorët që rrisin hashrate-in e tyre të Bitcoin-it në Binance Pool shpërblehen me token vauçerë në bazë të rritjes së hashrate-it në krahasim me vlerën fillestare para fillimit të fushatës.
Për shembull, fushata LATAM Exclusive shpërblen 50 minatorët më të mirë me gjithsej 4,000 USDC vauçerë, me shpërblime që variojnë nga 25 deri në 450 USDC. Fushatat e mëparshme kanë ofruar fonde shpërblimi prej rreth 5,000 USDT ose USDC, duke shpërblyer pjesëmarrësit më të suksesshëm dhe duke zbatuar rregulla të rrepta kundër çdo aktiviteti të pandershëm.
Që nga prilli, Super Mine ka shënuar rritje të vazhdueshme në pjesëmarrje dhe përfshirje. Ngjarje të veçanta si Pizza Day dhe fushatat rajonale në LATAM janë shndërruar në pika kulmore të programit në muajt e parë. Deri tani janë shpërblyer 245 pjesëmarrës, me një total prej 15,000 USDC të ndarë në formë të vauçerëve, ndërsa 9 minatorë kanë fituar në më shumë se një kampanjë.
Fushata aktuale në LATAM zgjat deri më 17 nëntor 2025, me një fond total prej 4,000 USDC për 50 fituesit kryesorë. Ende ka mundësi për t’u bërë pjesë dhe për të fituar shpërblime shtesë.
Pse të merrni pjesë?
Super Mine e mban komunitetin e Binance Pool aktiv dhe të angazhuar, duke ofruar mundësi të vazhdueshme për fitime shtesë dhe shpërblime. Nga raundet globale deri te fushatat rajonale, Super Mine është e hapur për të gjithë – si për fillestarët ashtu edhe për minatorët me përvojë. Këto iniciativa nxisin përfshirje afatgjatë dhe u ofrojnë përdoruesve të rinj një fillim të motivuar në botën e minierimit.
Në të ardhmen, planifikohet që Super Mine të zgjerohet në rajone të reja, të ofrojë fonde më të mëdha dhe të prezantojë mekanizma të rinj shpërblimi, duke e bërë minierimin në Binance Pool edhe më fitimprurës. Pjesëmarrja dhe reagimet nga komuniteti i minatorëve do të jenë thelbësore për zhvillimin e fushatave të ardhshme dhe përmirësimin e përvojës për të gjithë pjesëmarrësit.