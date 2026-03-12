Binance shënon fitoren e dytë të madhe ligjore në SHBA brenda dy javësh në çështjet për Aktin Kundër Terrorizmit
Binance, bursa më e madhe e kriptovalutave në botë, ka njoftuar se një gjykatë federale në Alabama ka rrëzuar të gjitha pretendimet kundër kompanisë në një padi ku pretendohej se ishin shkelur dispozitat e Aktit Kundër Terrorizmit (ATA). Kjo shënon fitoren e dytë të madhe ligjore për Binance në një çështje të lidhur me ATA brenda një jave, pas fitores së saj në Distriktin Jugor të Nju Jorkut.
Një fitore e plotë ligjore
Në një aktvendim të detajuar prej 19 faqesh, gjykata konstatoi se padia e paraqitur nga paditësit kishte mangësi si nga ana juridike, ashtu edhe nga ana faktike. Vendimi i gjykatës për të rrëzuar të gjitha pretendimet përfaqëson një fitore të qartë ligjore për Binance.
Gjykatësi e përshkroi padinë si një “shotgun pleading”. Në padi nuk specifikoheshin qartë pretendimet dhe të gjithë të paditurit ishin trajtuar si një grup i vetëm, pa u dalluar veprimet apo përgjegjësitë individuale të secilit. Vendimi thekson gjithashtu se paditësit nuk e kanë përmbushur standardin bazë procedural për të paraqitur një “deklarim të shkurtër dhe të qartë” të pretendimeve të tyre.
Pas këtij vendimi, gjykata u ka dhënë paditësve afat deri më 10 prill 2026 për të paraqitur një padi të ndryshuar, duke adresuar mangësitë e identifikuara. Megjithatë, gjykatësi ka paralajmëruar se nëse këto çështje nuk adresohen në mënyrë të duhur, rasti do të rrëzohet në tërësi.
Duke ndërtuar mbi këtë momentum dhe duke mbrojtur integritetin ligjor
“Ky vendim e forcon përkushtimin tonë të palëkundur për të mbrojtur Binance dhe komunitetin tonë nga paditë e pabazuara dhe të ngritura në keqbesim”, ka deklaruar Eleanor Hughes, këshilltare e përgjithshme në Binance. “Përputhshmëria me sanksionet dhe financimi i terrorizmit janë çështje serioze juridike – ato kërkojnë prova, rigorozitet ligjor dhe proces të rregullt. Gjykatat tashmë i kanë shqyrtuar këto pretendime në dy raste të ndara dhe kanë konstatuar se ato nuk kanë bazë. Këto rezultate flasin vetë. Ne nuk do të tolerojmë përpjekjet për të keqpërdorur sistemin ligjor për të shënjestruar industrinë tonë dhe mbetemi po aq të përkushtuar sa gjithmonë ndaj transparencës, sigurisë dhe veprimit të ligjshëm në çdo gjë që bëjmë”.
Ky vendim i fundit vjen menjëherë pas fitores së plotë të Binance në Nju Jork, ku gjykata në mënyrë të ngjashme hodhi poshtë pretendimet se kompania kishte ndihmuar, marrë pjesë apo komplotuar me terroristë. Së bashku, këto vendime pasqyrojnë vendosmërinë e Binance për të mbrojtur platformën dhe komunitetin e saj.
Binance ka investuar vazhdimisht në infrastrukturë të avancuar për përputhshmëri, angazhim rregullator dhe qeverisje ligjore. Kompania do të vazhdojë të mbrohet fuqishëm ndaj çdo përpjekjeje për të ngritur pretendime të pabazuara ose për të keqparaqitur mënyrën se si operon.