Binance nis “Together Initiative” me fond prej 400 milionë dollarësh për të rikthyer besimin në industrinë e kriptovalutave
Në një periudhë të paqëndrueshmërisë së madhe në tregjet globale të kriptovalutave, Binance ka njoftuar nisjen e iniciativës “Together Initiative”, një plan gjithëpërfshirës për rikuperim të industrisë dhe ringritje të besimit, me një fond total prej 400 milionë dollarësh.
Sipas njoftimit zyrtar, Binance do të ndajë deri në 300 milionë dollarë në USDC për përdoruesit që kanë pësuar humbje të konsiderueshme për shkak të likuidimeve të detyruara në tregtinë me Futures dhe Margin gjatë datave 10–11 tetor 2025. Shuma e kompensimit do të përcaktohet bazuar në nivelin e humbjes së secilit përdorues dhe raportin e saj me asetet totale.
Procesi i shpërndarjes pritet të fillojë brenda 24 orëve dhe të përfundojë brenda 96 orëve përmes seksionit Rewards Hub në aplikacionin e Binance.
Për të ndihmuar partnerët e ekosistemit që janë goditur rëndë nga luhatjet e tregut, Binance po krijon gjithashtu një fond me kredi me interes të ulët prej 100 milionë dollarësh, i cili do të mundësojë që institucionet dhe partnerët e ekosistemit të rifillojnë aktivitetet tregtare, të ruajnë likuiditetin dhe të sigurojnë funksionim të qëndrueshëm. Partnerët VIP dhe institucionalë mund të aplikojnë përmes menaxherëve të tyre të llogarive për mbështetje të menjëhershme dhe konfidenciale.
Në komunikatën e saj, Binance thekson se kjo iniciativë është një shenjë konkrete e përkushtimit ndaj përdoruesve dhe industrisë:
“Edhe pse nuk marrim përgjegjësi ligjore për humbjet e përdoruesve, po veprojmë sepse besojmë se është jetike të rikthehet besimi në treg. Zgjedhëm t’i investojmë këto burime aty ku nevojiten më shumë — me përdoruesit tanë.”
Binance thekson se pavarësisht sfidave dhe kriticizmit, mbetet e përkushtuar ndaj zhvillimit afatgjatë të industrisë dhe vlerave të fokusit te përdoruesi. Kompania apelon që investitorët të veprojnë me kujdes, të menaxhojnë rrezikun dhe të investojnë në mënyrë të përgjegjshme, duke rikujtuar se tregu i kriptovalutave mbetet shumë i paqëndrueshëm.