Bill Gates me parashikim optimist për të ardhmen: Vetëm 2 ditë punë në javë, pjesa tjetër pushim Bill Gates thotë se brenda rreth dhjetë vitesh, inteligjenca artificiale do të marrë përsipër “shumicën e gjërave”, duke e reduktuar javën e punës në vetëm dy ditë dhe duke e kthyer pjesën tjetër të javës në kohë të lirë. Ai shpjegoi se shoqëria do të duhet të rishqyrtojë mënyrën se si do ta kalojë këtë…