Bill Gates fshihet pas vaksinës 90% efektive ndaj koronavirusit?

Vaksina e tyre COVID-19 thuhet se është 90% efektive, që do të thotë se mund të jetë gati të shpërndahet deri në fillim të vitit 2021. Në një publikim në faqen e kompanisë, Albert Bourla, kryetari i Pfizer, konfirmoi se, megjithëse janë më afër një vaksine të vlefshme, ajo ende nuk mund të shpërndahet menjëherë. Me sa duket, efikasiteti i raportuar 90% nuk ​​është i mjaftueshëm për t’u aplikuar menjëherë në gjithë botën.

Marrëdhënia e Bill Gates me Pfizer Inc: Në shtator, miliarderi Bill Gates tha për CNBC se ai besonte se asnjë nga vaksinat në zhvillim nuk do të ishte gati deri në tetor, por ai theksoi se Pfizer ishte më afër zhvillimit. Deklarata e Gates i la njerëzit të pyesnin nëse themeluesi i Microsoft kishte ndonjë lidhje me Pfizer Inc.

Bill dhe gruaja e tij Melinda janë përfshirë në financime të ndryshme që nga krijimi i The Bill & Melinda Gates Foundation. Në mars, Fondacioni zbuloi se ata po bashkëpunonin me disa kompani për të shpejtuar zhvillimin e një vaksine COVID-19 dhe Pfizer Inc. u spekulua të ishte midis atyre emrave.

A e zotëron Bill Gates Pfizer Inc?

Jo, Bill Gates nuk zotëron Pfizer Inc. Megjithatë, në vitet e fundit, Fondacioni Gates i ka dhënë grante miliona dollarëshe Pfizer për qëllime kërkimore dhe Bill Gates pretendohet se zotëron aksione në kompani.