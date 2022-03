Bill dhe Hillary Clinton kujtojnë kontributin e Albright për Kosovën dhe udhëtimin e tyre para tri viteve

Albright vdiq të mërkurën në moshën 84-vjeçare.

“Ajo ishte një prej sekretareve më të mira të Shtetit, një ambasadore e shkëlqyer në OKB, një profesoreshë brilante dhe një njeri i jashtëzakonshëm”, u tha në deklaratën e përbashkët të Bill dhe Hillary Clinton.

Madeleine Albright gjatë administratës së Bill Clintonit shërbeu fillimisht në postin e ambasadores në Kombet e Bashkuara dhe më pas më 1997 u emërua në postin e Sekretarit të Shteitt.

Ajo ishte gruaja e parë në këtë post dhe shërbeu deri më 2001.

Albright ka qenë sekretare e Shtetit në kohën kur janë kryer sulmet e NATO-s mbi caqet serbe, që kanë çuar në çlirimin e Kosovës.

“Për shkak se ajo e dinte nga dora e parë që vendimet politike të Amerikës kishin fuqi për ta bërë dallimin në jetën e njerëzve në mbarë botën, ajo e pa punën e saj edhe si obligim, por edhe si mundësi”, thanë Bill dhe Hillary Clinton.

“Ajo e bëri më të mirën për të avancuar paqen, sigurinë dhe prosperitetin: duke i dhënë fund spastrimit etnik në Bosnje dhe Kosovë; duke mbështetur zgjerimin e NATO-s në Evropën Qendrore; duke luftuar përhapjen e armëve bërthamore; duke zgjeruar përpjekjet e SHBA-së për të forcuar shoqërinë civile, duke reduktuar varfërinë dhe duke ulur borxhin në shtetet në zhvillim; duke ngritur shqetësimet për ndryshimet klimatike dhe degradimin e mjedisit në nivel botëror dhe shumëçka tjetër. Për më tepër, deri në bisedën tonë të fundit dy javë më parë, ajo kurrë nuk e humbi sensin e humorit apo vendosmërinë e saj për të mbështetur Ukrainën në luftën e saj për liri dhe demokraci”, u shtua në reagimin e Bill dhe Hillary Clinton.

Ish-presidenti Clinton po ashtu kujtoi udhëtimin e fundit që e bëri së bashku me ish-sekretaren Albright në Kosovë, në 20-vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, me ç’rast u zbulua edhe busti për nder të saj, që gjendet në Prishtinë.

“Pothuajse tre vjet më parë, ne ishim në udhëtimin tonë të fundit së bashku për të festuar 20-vjetorin e luftës së Kosovës për pavarësi, kur ata vendosën që ta zbulonin një statujë të saj në qendër të Prishtinës. Për të ishte një ditë shumë e lumtur, një ditë shumë e merituar”, thuhet në reagim.

Gjatë kësaj vizite në Kosovë më 2019, Albright deklaroi se vendimi për të ndërhyrë në Kosovë “ishte i drejtë”.

Po në vitin 2019, Kosova e kishte dekoruar ish-sekretaren Albright me Urdhrin e Lirisë.

