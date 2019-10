Bilicik ia bën me dije Serbisë: Nuk ka BE pa e njohur Kosovën

Raportuesi i ri i Parlamentit Evropian për Serbinë Vladimir Bilcik tha se vendimi i Këshillit Evropian për të mos aprovuar hapjen e bisedimeve të pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore është gabim historik, por ai nuk ndikon direkt në rrugën e Serbisë në BE, aspektet më të rëndësishme të së cilës është dialogu me Kosovën.