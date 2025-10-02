Bileta të lira nga Stockholm drejt Prishtinës me PrishtinaTicket!
Lajme
Që nga muaji qershor, PrishtinaTicket ofron fluturime direkte nga Stockholm drejt Prishtinës çdo të martë dhe të shtunë, duke i lidhur më lehtë mërgimtarët dhe udhëtarët me Kosovën.
Me çmime speciale, shërbim cilësor dhe komoditet maksimal, udhëtimi drejt Prishtinës bëhet më i lehtë dhe më i përballueshëm se kurrë. Fluturimet direkte ju kursejnë kohë dhe ju ofrojnë një eksperiencë të rehatshme pa komplikime.
Rezervoni tani dhe përfitoni nga ofertat për një udhëtim të sigurt, të shpejtë dhe të drejtpërdrejtë nga Stockholm drejt Prishtinës – vetëm me PrishtinaTicket.
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Të gjitha destinacionet:
- Basel – Prishtinë
- Zürich – Prishtinë
- Geneva – Prishtinë
- Stuttgart – Prishtinë
- München – Prishtinë
- Düsseldorf – Prishtinë
- Hannover – Prishtinë
- Münster Osnabrück -Prishtinë
- Nürnberg – Prishtinë
- Berlin Brandenburg – Prishtinë
- Memmingen – Prishtinë
- Hamburg- Prishtinë
- Dortmund-Prishtinë
- Köln-Prishtinë
- Ljubljana – Prishtinë
- Halmstad-Prishtinë
- Göteborg-Prishtinë
- Malmö-Prishtinë
- Luxemburg-Prishtinë
- Stockholm-Prishtinë
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.