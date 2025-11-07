Bileta të lira Münster – Prishtinë me PrishtinaTicket!
Udhëtoni nga Münster drejt Prishtinës dhe anasjelltas çdo të martë, të premte dhe të dielë me PrishtinaTicket dhe përfitoni nga fluturimet direkte me çmime të lira. Çdo fluturim ofron komoditet maksimal dhe siguri, duke përfshirë check-in falas, zgjedhjen e vendit dhe bagazhin deri në 20 kg.
Me shërbim të besueshëm dhe biletat më të volitshme, udhëtimi juaj bëhet i thjeshtë, pa stres dhe i organizuar sipas nevojave tuaja, qoftë për punë, pushime apo vizita familjare.
Rezervoni sot me PrishtinaTicket dhe nisuni drejt Prishtinës ose drejt Münsterit me komoditet, siguri dhe çmime të favorshme!
Si ta rezervoni biletën tuaj? Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Të gjitha destinacionet:
· Basel – Prishtinë
· Zürich – Prishtinë
· Geneva – Prishtinë
· Stuttgart – Prishtinë
· München – Prishtinë
· Düsseldorf – Prishtinë
· Hannover – Prishtinë
· Münster Osnabrück -Prishtinë
· Nürnberg – Prishtinë
· Berlin Brandenburg – Prishtinë
· Memmingen – Prishtinë
· Hamburg- Prishtinë
· Dortmund-Prishtinë
· Köln-Prishtinë
· Ljubljana – Prishtinë
· Göteborg-Prishtinë
· Malmö-Prishtinë
· Luxemburg-Prishtinë
· Stockholm-Prishtinë
· Helsinki-Prishtinë
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre