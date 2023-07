Bileta më e shtrenjtë për ta parë Messin në Miami shkon deri në 3 mijë dollarë

Në këtë takim pritet të luaj edhe transferimi më i madh në histori të klubit, Lionel Messi, shkruan Lajmi.net

Pothuajse të gjitha biletat janë shitur për këtë takim, kurse në mediat amerikane raportohet se tiketa më e shtrenjtë e shitur për këtë ndeshje, shkoi deri në 3.5 mijë dollarë.

Kurse biletat më të lira për këtë takim, shkuan deri në 150-200 dollarë.

Kapaciteti i stadiumit ku pritet të luaj nesër fituesi i Kupës së Botës me Argjentinën shkon deri në 25 mijë ulëse.

Përveç Lionel Messit, në këtë ndeshje mund të debutoj edhe Busquets, ish-lojtari i Barcelonës./Lajmi.net/

You can still get tickets to Lionel Messi's debut: See Inter Miami CF vs. Cruz Azul prices https://t.co/8txJYcdJFp

— TheDailyTimes (@TheDailyTimes) July 21, 2023