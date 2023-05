Bildt: Militantët serbë duke sulmuar NATO’n, kjo është më e keqja që e kemi parë ndër vite

Ish-kryeministri suedez, Carl Bildt ka reaguar pas publikimit të pamjeve nga veriu, ku shihet derisa protestuesit serbë ushtrojnë dhunë mbi ushtarët e KFOR-it, duke lënë dhjetëra prej tyre të lënduar rëndë.

Bildt ka thënë se pamjet e sotshme janë më të rëndat për shumë vite.

“Kjo është më e rënda që është parë në Kosovë për shumë vite. Militantët serbë në veri të Kosovës sulmojnë forcat e NATO-s dhe lëndojnë dhjetë prej tyre. Cikli i eskalimit duhet të ndërpritet me shpejtësi”, ka thënë Bildt.

This is the worst that’s been seen in 🇽🇰 for many years. Serb militants in northern 🇽🇰 attack Nato forces and wound eleven of them. The cycle of escalation must be broken quickly! pic.twitter.com/JltZXL4k6Y

— Carl Bildt (@carlbildt) May 29, 2023