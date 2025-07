Bildt: Bllokada politike në Kosovë ka dëmtuar besueshmërinë e shtetit, kjo është keq për të gjithë

Bildt ka thënë se pamundësia për të ecur përpara e ka dëmtuar kredibilitetin e shtetit të Kosovës dhe se kjo është gjë e keqe për të gjithë.

Will 🇽🇰 ever get a new government? The inability to move forward damaged the credibility of the country. And that’s bad for everyone. https://t.co/G6dwKKt80U

— Carl Bildt (@carlbildt) July 22, 2025