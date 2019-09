Bilanci i fundit i tërmetit: 915 shtëpi dhe banesa të dëmtuara

Duke komunikuar këto shifra mbrëmjen e së dielës Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka tha se 30 persona paraqitur për tu akomoduar në çadrat e ngritura në stadiumin e “Niko Dovana” të Durrësit.

“Unë dua t’i garantoj qytetarët që i gjithë shteti është në këmbë për të përballuar këtë situatë e për t’i mbështetur ata në këto orë të vështira” tha zonja Xhaçka.

Ajo iu bëri thirrje qytetarëve që ende nuk janë vizituar në person nga ekipet e verifikimit, që të bëjnë edhe pak durim pasi zona e prekur nga goditja e tërmetit është mjaft e madhe dhe koha që ka kaluar shumë e shkurtër.

“Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë u ka bërë thirrje të gjithë kompanive të ndërtimit, për të na mbështetur me kapacitete inxhinierike në procesin e nisur nga Insituti i Ndërtimit, për akt verifikimin e çdo banese të dëmtuar. Shtimi i këtyre kapaciteteve me inxhinierë vullnetarë do të bëjë të mundur përfundimin e këtij procesi brenda kësaj jave”, tha zonja Xhaçka, raporton RTSH.

“Tërmeti i djeshëm ka shkaktuar shumë frikë e shumë traumë tek qytetarët. Kjo është arsyeja, përse për herë të parë, këtyre ekipeve ju janë atashuar edhe psikologë e punonjës socialë që janë të trajnuar për të trajtuar situata të tilla dhe që janë në dispozicion të qytetarëve në Tiranë e Durrës, të cilat kanë qenë edhe zonat më të prekura nga tërmeti”, tha ministrja e mbrojtjes.