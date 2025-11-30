Big Mama e përlotur në homazhet për Shpat Kasapin
Këngëtarja Big Mama është me lot në sy gjatë ceremonisë së homazheve për këngëtarin që vdiq në moshën 40-vjeçare, Shpat Kasapin.
E veshur me të zeza, Big Mama po pret për ngushëllime të pranishmit.
Shpati ka qenë një mik i ngushtë për Big Mamën, dhe dhimbja e humbjes është e jashtëzakonshme për të. Ky moment i prekshëm tregon lidhjen e fortë dhe miqësinë e veçantë që kishin ata, dhe përkujton gjithashtu shenjën e pashembullt të dashurisë dhe respektit që ata ndanin me njëri-tjetrin.
Homazhet për artistin po zhvillohen sot në Pallatin e Kulturës në Tetovë, ndërsa ceremonia e varrimit do të mbahet në orën 14:00 në varrezat e qytetit.