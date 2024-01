Big Brother Vip Albania 3 fillon me 13 janar, zbulohen opinionistët Edicioni i tretë i Big Brother VIP Albania do të filloj me 13 janar të vitit 2024. Që nga dhënia e këtij informacioni rreth datës së fillimit, janë aluduar emra të shumtë që do të marrin pjesë në këtë edicion. Përmes promos zyrtare të publikuar në faqen e tyre zyrtare në rrjetin social Instagram, publiku…