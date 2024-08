Bien temperaturat sot, mot me shi e shkarkime rrufesh Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se moti sot në vendin tone do të jetë me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësirat gjatë ditës parashihen të sjellin riga shiu të përcjellura me rrufe. Disa zona të izoluara rrezikohen nga breshëri. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-17gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 27-31…