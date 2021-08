Bielsa do të nënshkruajë sot kontratën e re me Leedsin

Bielsa do të vazhdojë të mbetet në postin e trajnerit të Leeds United.

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, trajneri do të nënshkruajë sot kontratën e tij të re me klubin, transmeton lajmi.net.

Strategu argjentinas do të nënshkruajë kontratë një-vjeçare të vlefshme deri në qershor të vitit 2022.

66-vjeçari është pjesë e klubit anglez nga viti 2018 ,ndërsa sezonin e kaluar e mbylli në vendin e nëntë në tabelë me 59 pikë të grumbulluara në 38 ndeshje. /Lajmi.net/

