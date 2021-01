Bie numri i udhëtarëve me tren dhe aeroplanë në Kosovë

Në tremujorin e katërt të vitit 2020, numri i pasagjerëve që kanë shfrytëzuar trenin si mjet udhëtimi ishte rreth 15.000 ose 52 për qind më pak krahasuar me tremujorin e katërt 2019, ka bërë të ditur sot Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK).

Në raportin “Statistikat e Transportit dhe Telekomunikimit” për tremujorin e katërt (TM4) 2020, me të dhëna mbi transportin ajror, hekurudhor, rrugor dhe telekomunikimin, thuhet se transporti i mallrave me tren në tremujorin e katërt 2020 ishte rreth 145 mijë ton ose 5.06 për qind më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë 2019.

Sa i përket numrit të fluturimeve në tremujorin e katërt 2020, ishte 1.396 fluturime që paraqet një rënie prej 23 për qind në krahasim me periudhën e njëjtë 2019. Numri i udhëtarëve që kanë shfrytëzuar aeroplanin si mjet transporti ishte rreth 377.000 ose 28.62 për qind më pak në krahasim me periudhën e njëjtë 2019./Lajmi.net/