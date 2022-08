​Bie njësia A3, përkeqësohet situata e furnizimit me energji elektrike KOSTT-i ka kërkuar sot nga KEDS që si pasojë e rënies nga sistemi të njësisë A3, të bëjë kufizime emergjente të energjisë elektrike. Kjo bën që në vend aktualisht të prodhohen më pak se 400 megavatë, që e bën situatën aspak të favorshme. Sipas një njoftimi të KEDS, në ballafaqim me kufizime emergjente, do të…