Bie nga ballkoni, vdes ambasadorja e Italisë në Australi

Kështu kanë raportuar mediat franceze, teksa thuhet se ambasadorja ka humbur jetën pas rënies nga një ballkon në qytetin e saj të lindjes, shkruan lajmi.net.

Vdekja e viktimës është duke u hetuar nga organet përkatëse.

Ndërkaq, Ambasadorja e Australisë në Itali, Margaret Twomey, shprehu dhimbje për vdekjen e Tardiolit.

“Lajm tronditës për ndarjen nga jeta të ambasadores Francesca Tardioli. E dashur mike. Kolege brilante. Diplomate shumë e respektuar”, shkroi ajo në Twitter të dielën mbrëma.

Ajo e përshkroi Tardiolin si një nga dhuratat më të mëdha të Italisë për Australinë.

Heartbreaking news on the passing of Ambassador Francesca Tardioli. Dear friend. Brilliant colleague. Greatly respected diplomat.

Our thoughts are with her family, friends & ⁦@ItalyinAUS⁩ & ⁦@ItalyMFA⁩

One of 🇮🇹’s greatest gifts to 🇦🇺. Lost to us way too soon. pic.twitter.com/qKfwbczFuV

— Margaret Twomey (@AusAmbRome) February 20, 2022